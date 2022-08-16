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В Иране заявили о возможности подключения к системе «Мир» за несколько месяцев

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Иране есть вся необходимая инфраструктура для подключения к платежной системе «Мир» и на это потребуется несколько месяцев. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари, передает ILNA.

«В случае соглашения двух сторон на переговорах Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе «Мир», — отметил Сафари.

15 августа «Газете.Ru» в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили, что после того, как для россиян ограничили использование карт платежных систем Visa и MasterCard, число операций с картами национальной платежной системы «Мир» в феврале-июне 2022 года выросло в 1,7 раза (или на 70%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлые годы количество транзакций росло в среднем на 40%.

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