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Балтийский завод подал иск к финской Wärtsilä почти на ₽470 млн из-за неисполнения контракта

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Балтийский завод

Петербургский »Балтийский завод» подал иск к финской машиностроительной компании Wärtsilä, чтобы взыскать 469,3 млн рублей из-за неисполнения обязательств. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе предприятия.

«Подано пока два иска, суть их в том, что мы заплатили аванс за поставку оборудования на ледоколы «Якутия» и «Чукотка», но оборудование мы не получили», — отметил представитель «Балтийского завода».

Известно, что в общей сложности были поданы иски о взыскании более 800 млн рублей за недопоставку оборудования для ледоколов по оплаченному контракту. При этом предыдущий иск на 331,3 млн рублей был принят судом еще в середине июня.

Wärtsilä является одним из основных поставщиков оборудования и технологий для энергетики и судостроения в мире. В июле компания заявила, что завершает процесс ухода с российского рынка из-за санкций.

В начале июля южнокорейская компания Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE, входит в холдинг Hyundai Heavy Industries Holdings) решила отказаться от контракта на строительство СПГ-танкеров из-за перебоев с поставками деталей.

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