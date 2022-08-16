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«Вкусно — и точка» решила зарегистрировать марку «ТочкаКола»

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Для названия колы были зарегистрированы варианты названия «ТочкаКола» и «Кола — и точка», которые будут продаваться специально в ресторанах «Вкусно — и точка». Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение пресс-службы организации.

В пресс-службе заявили, что действительно выбирают название напитка, который заменит Coca-Cola. При этом самого поставщика напитков пока не выбрали.

При этом заявки на регистрацию товарных знаков «Кола — и точка» и «ТочкаКола» проходят в категории газированных напитков и товарного знака «Кидс Комбо», который является одновременно категорией игрушек, продуктов и газировки. До этого, у сети ресторанов «Макдоналдс», был детский набор с игрушкой Happy Meal.

15 августа компания «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак». Согласно базе данных Роспатента, юридическое лицо сети ресторанов ООО «Система ПБО» подало заявку на регистрацию товарного знака «Айс де Люкс» в категории десертов. Что касается сэндвичей, владельцы компании предложили сразу два названия: «Биф Хит» и «Биг Хит».

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