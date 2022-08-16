Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Швейцарский производитель шоколада Lindt окончательно покидает Россию 15:15
Британец устроил барбекю, чтобы найти потерянную собаку 15:13
Скончался британский комик и актер Дагги Браун 15:11
Киркоров выразил соболезнования умершему автору песен Цвике Пику 15:08
«Ростех» показал боевого робота на базе БМП-3 15:06
Минобороны РФ закупило тяжелые межконтинентальные ракеты «Сармат» 15:04
Ребенок кашлял 5 лет из-за проглоченной пластиковой игрушки 15:04
Эксперт Митрахович объяснил рост цен на газ в Европе обмелением рек и аномальной... 15:04
Азиза попросила не сравнивать ее с Пугачевой 15:03
Певица Монеточка пожалела, что не может родить в России 15:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Митрахович назвал единственный выход для европейцев без российского газа

close
100%
Andras Nagy/AP

На фоне сокращения поставок газа в Европу и роста цен на него «Газпром» допустил, что к зиме стоимость топлива может дойти до $4000 за тысячу кубометров. Как сообщил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, если европейцы хотят и дальше сокращать поставки газа из России, единственным выходом для них станет резкое сокращение внутреннего потребления.

«Сжиженный природный газ сейчас дорогой, его не купишь в нужном количестве. Активная закачка топлива в подземные хранилища — не панацея, они служат лишь дополнительной подушкой безопасности, если у вас есть стабильные поставки извне. Значит, единственный путь для прохождения осенне-зимнего периода — продолжать и дальше урезать внутреннее потребление», — объяснил Митрахович.

Он отметил, что действующее с 10 августа эмбарго на покупку российского угля только усугубляет ситуацию – этим топливом не получится компенсировать дефицит газа.

«Компенсировать газ для ЕС могли бы закупки угля, но российские поставки сейчас невозможны из-за эмбарго. Альтернативные поставщики не будут продавать уголь европейцам по низкой стоимости. То же касается и газа. Поэтому ЕС, вероятнее всего, снизят потребление на 15-20%», — добавил Митрахович. Эксперт не исключил, что для экономии будут закрыты европейские промышленные предприятия, которые потребляют большое количество газа и электроэнергии.

Цена на природный газ на лондонской бирже ICE цена начала резко расти 15 августа, торги закрылись на отметке $2400 за тысячу кубометров — эту планку стоимость топлива перевалила впервые с марта 2022 года. Общий рост стоимости газа с начала дня составил 11,5%.

16 августа газовые котировки превысили $2500 за тысячу кубов. В «Газпроме» допустили рост цены до $4000 за тысячу кубов к зимнему периоду, если тенденция сохранится.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть