Аналитик Митрахович назвал единственный выход для европейцев без российского газа

На фоне сокращения поставок газа в Европу и роста цен на него «Газпром» допустил, что к зиме стоимость топлива может дойти до $4000 за тысячу кубометров. Как сообщил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, если европейцы хотят и дальше сокращать поставки газа из России, единственным выходом для них станет резкое сокращение внутреннего потребления.

«Сжиженный природный газ сейчас дорогой, его не купишь в нужном количестве. Активная закачка топлива в подземные хранилища — не панацея, они служат лишь дополнительной подушкой безопасности, если у вас есть стабильные поставки извне. Значит, единственный путь для прохождения осенне-зимнего периода — продолжать и дальше урезать внутреннее потребление», — объяснил Митрахович.

Он отметил, что действующее с 10 августа эмбарго на покупку российского угля только усугубляет ситуацию – этим топливом не получится компенсировать дефицит газа.

«Компенсировать газ для ЕС могли бы закупки угля, но российские поставки сейчас невозможны из-за эмбарго. Альтернативные поставщики не будут продавать уголь европейцам по низкой стоимости. То же касается и газа. Поэтому ЕС, вероятнее всего, снизят потребление на 15-20%», — добавил Митрахович. Эксперт не исключил, что для экономии будут закрыты европейские промышленные предприятия, которые потребляют большое количество газа и электроэнергии.

Цена на природный газ на лондонской бирже ICE цена начала резко расти 15 августа, торги закрылись на отметке $2400 за тысячу кубометров — эту планку стоимость топлива перевалила впервые с марта 2022 года. Общий рост стоимости газа с начала дня составил 11,5%.

16 августа газовые котировки превысили $2500 за тысячу кубов. В «Газпроме» допустили рост цены до $4000 за тысячу кубов к зимнему периоду, если тенденция сохранится.