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«Газпром» предрек Европе увеличение цены на газ до $4000 за тысячу кубометров

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Depositphotos

Цена за тысячу кубометров газа на спотовом рынке в Европе достигала $2500. Об этом сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

«По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тысяч долларов за тысячу кубометров», — говорится в сообщении компании.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщало, что резкое подорожание газа привело к тому, что европейские цены на электроэнергию подскочили до нового рекорда. Так, тарифы на электроэнергию в Германии выросли на 3,7%, до €477,50 за мегаватт-час, — это в шесть раз выше, чем за аналогичный период 2021 года.

15 августа цена на газ в Европе превысила $2,4 тыс. впервые с марта 2022 года.

До этого стало известно, что в Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ.

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