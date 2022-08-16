Глава АКРА Сухов предсказал рост экономики России летом 2023 года

Экономика России начнет восстанавливаться летом 2023 года, но рост не будет быстрым. Об этом РИА «Новости» заявил глава АКРА Михаил Сухов.

«Если брать возврат к реальным стоимостным значениям 2021 года, то в 2023 году, начиная с лета», — отметил Сухов.

По его словам, из-за санкций надо ожидать массовое уменьшение потребления нефти из России на внешнем рынке. Однако пока неясно, какие последствия будут у этого сокращения. Поэтому быстрого роста экономики не стоит ждать даже в 2024 году, в лучшем случае на уровне 1,5%.

Ранее Сухов заявил, что спад экономики России в 2022 году может составить около 7-7,5% в зависимости от внешних факторов.

13 августа директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин заявил, что роста экономики России следует ожидать после третьего квартала 2022 года. По словам эксперта, было бы странно ожидать положительных данных о производстве валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал текущего года.