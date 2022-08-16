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Глава АКРА Сухов предсказал рост экономики России летом 2023 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Экономика России начнет восстанавливаться летом 2023 года, но рост не будет быстрым. Об этом РИА «Новости» заявил глава АКРА Михаил Сухов.

«Если брать возврат к реальным стоимостным значениям 2021 года, то в 2023 году, начиная с лета», — отметил Сухов.

По его словам, из-за санкций надо ожидать массовое уменьшение потребления нефти из России на внешнем рынке. Однако пока неясно, какие последствия будут у этого сокращения. Поэтому быстрого роста экономики не стоит ждать даже в 2024 году, в лучшем случае на уровне 1,5%.

Ранее Сухов заявил, что спад экономики России в 2022 году может составить около 7-7,5% в зависимости от внешних факторов.

13 августа директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин заявил, что роста экономики России следует ожидать после третьего квартала 2022 года. По словам эксперта, было бы странно ожидать положительных данных о производстве валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал текущего года.

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