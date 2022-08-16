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Минфин захотел запретить экспорт топлива из России, предназначенного для внутреннего рынка

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Global Look Press

Минфин может заняться пресечением различных схем экспорта из России бензина и дизтоплива, предназначенных для использования на внутреннем рынке. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на сообщение от ведомства и источники.

«Мы изучим вопрос, оценим экономику поставок на экспорт при приобретении топлива на внутреннем рынке с акцизом в июне-июле и определимся с необходимостью принятия мер», — отметили в Минфине.

По словам собеседников издания, в последнее время трейдеры стали активно скупать топливо на внутреннем рынке, чтобы потом отправить его на экспорт. Если в обычной ситуации делать подобное было крайне невыгодно, так как во внутреннюю цену был заложен акциз и НДС, то после введения множества санкций в стране возник профицит топлива, и цена на него на бирже снижалась, несмотря на высокие цены на нефть.

Источники издания указали, что сейчас на экономику экспорта сильно влияют выплаты по демпферу, которые компенсируют НПЗ большую часть разницы между ценой внутреннего рынка и экспортной альтернативой. Например, в первом полугодии эти выплаты составили около 1,4 трлн рублей. Однако с 1 сентября демпфер по бензину будет серьезно сокращен. Подобная мера приведет к росту оптовых цен на бензин и уменьшить привлекательность схемы с экспортом топлива, которое было предназначено для внутреннего рынка.

В начале августа британская газета Financial Times писала, что аналитики из Британии усомнились в том, что у Соединенного Королевства и Евросоюза получится реализовать планы по отказу от импорта российского дизеля. Газета отметила, что на данный момент на экспортеров из России приходится около 15% региональных поставок.

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