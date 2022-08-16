Крупнейшие регионы России резко увеличили свои доходы до ₽4,37 трлн в первом полугодии

Десятка крупнейших регионов России резко увеличили доходы на 27% в первом полугодии 2022 года, до 4,37 трлн руб. на фоне санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

По данным агентства, на долю этих десяти субъектов за данный период пришлось 47% суммарных доходов консолидированных бюджетов российских регионов (то есть вместе с муниципальными образованиями).

Аналитики подсчитали, что больше всего доходы нарастил Санкт-Петербург, где прирост составил 72%. Второе место у Ямало-Ненецкого автономного округа (+65%). Замыкает тройку лидеров Якутия с ростом доходов региона на 40% в первом полугодии. А вот регионом, с наименьшим ростом доходов стала Свердловская область (+13%). Москва и Подмосковье же идут следом с результатом в 18% и 16% соответственно.

По словам замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максима Першина, более низкие темпы роста доходов будут у тех регионов, где более всего в формировании экономики преобладала металлургия. Несмотря на возможное снижение налоговых доходов, рекордные поступления прошлого года и сформированные запасы будут важным фактором поддержки для регионов для использования в этом году.

В средине июля ТАСС со ссылкой на данные Минфина сообщил, что доходы федерального бюджета России за первые шесть месяцев 2022 года, по предварительной оценке, составили 1,37 трлн руб.