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В России планируют ужесточить правила перевода финансов

«Ъ»: Росфинмониторинг предложил ограничить переводы до 60 тыс. рублей без открытия счета

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Pixabay

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета до 60 тыс. руб., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Также в проекте Росфинмониторинга предполагается послабление — при переводах менее 100 тыс. руб. физические лица будут освобождены от необходимости указывать прописку.

Инициатива ведомства вызвала негативную реакцию у представителей рынка — взамен ограничения 60 тыс. руб. они предложили другую сумму — 600 тыс. руб. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков добавил, что он не знает «откуда и зачем появился такой закон».

В Центробанке подтвердили, что получили проект Росфинмониторинга, однако на данный момент он проходит этап проработки.

Ранее Банку России предложили блокировать переводы свыше десяти тыс. руб.

По мнению экспертов, такая мера могла бы помочь бороться с мошенниками. Однако в Банке России эту меру отвергли, предложив рассмотреть возврат похищенных средств гражданам в двухдневный срок.

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