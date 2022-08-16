Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Александр Емельяненко раскритиковал жену Вячеслава Дацика 07:30
Названо самое популярное домашнее животное у россиян 07:26
Власти Запорожья призвали жителей перебираться на освобожденные от ВСУ территории 07:19
Myśl Polska: польские СМИ назовут поражение Киева в спецоперации победой Украины 07:15
Мать, по вине которой погиб двухлетний ребенок, получила год исправительных работ 07:12
Экс-игрок сборной России Титов о чемпионской гонке в РПЛ: «Зениту»... 07:10
В ЦКБ «Рубин» рассказали, какой будет российская атомная подлодка пятого... 07:01
Хавбек «Ахмата» Швец объяснил значимость ничьей с «Зенитом»... 06:50
Ведущая Барановская опубликовала кадры своей драки в надувном костюме 06:42
Тренер Билялетдинов о «Спартаке»: не настало время кричать «ура» и... 06:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Британии в свете энергокризиса расконсервируют крупнейшее газохранилище

close
100%
Kirsty Wigglesworth/AP

Крупнейшее в Великобритании газохранилище Rough, не использовавшееся с 2017 года по соображениям безопасности, возобновит работу этой осенью. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Управление по охране труда Соединенного Королевства дало зеленый свет на возвращение объекта, который принадлежит компании Centrica. Он находится в южной части Северного моря.

Изначально хранилище будет работать лишь на четверть своей мощности. В общей сложности туда можно закачать порядка 3,4 млрд куб. м природного газа.

Об открытии объекта уже объявлялось в мае этого года.

Также сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля выросла до 9%, что стало максимальным показателем за 40 лет наблюдений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть