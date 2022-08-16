В Британии в свете энергокризиса расконсервируют крупнейшее газохранилище

Крупнейшее в Великобритании газохранилище Rough, не использовавшееся с 2017 года по соображениям безопасности, возобновит работу этой осенью. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Управление по охране труда Соединенного Королевства дало зеленый свет на возвращение объекта, который принадлежит компании Centrica. Он находится в южной части Северного моря.

Изначально хранилище будет работать лишь на четверть своей мощности. В общей сложности туда можно закачать порядка 3,4 млрд куб. м природного газа.

Об открытии объекта уже объявлялось в мае этого года.

Также сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля выросла до 9%, что стало максимальным показателем за 40 лет наблюдений.