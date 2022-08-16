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Европейская комиссия назвала условия для разморозки инвестиций россиян

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия назвала условия, при которых европейские депозитарии смогут рассчитаться с НРД с целью выплат российским инвесторам, сообщает РБК, ссылаясь на разъяснения с сайта высшего органа исполнительной власти Евросоюза.

Еврокомиссия допустила проведение расчетов с НРД при условии, что депозитарий не будет получать выгоду от сделок, также эти сделки должны быть согласованы регуляторами стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

Эксперты полагают, что осуществить расчеты и перечислить замороженные в европейских депозитариях средства на счета россиян будет трудно, даже с учетом наличия конкретных требований. Представителям рынка придется указывать адресатов платежей, чтобы исключить перечисления в адрес подпавших под санкции лиц.

Согласно санкционному регламенту № 269/2014, если рассчитывающий на выплаты инвестор не включен в санкционный список Евросоюза, то его активы все равно необходимо заморозить, после их держит НДР. Для обратного действия нужна специальная лицензия от европейских регуляторов, на получение которой требуется время.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников заявил, что с НРД снимут санкции, если ЕС зимой «сползет в рецессию».

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