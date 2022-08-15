Reuters: мировая промышленность возвращается к углю и мазуту из-за роста цен на газ

На фоне роста стоимости газа большинство стран рассматривают переход на менее экологичное топливо, сообщает Reuters.

По данным S&P Global Commodity Insights, цена на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии составляет около 50 долларов за млн британских тепловых единиц (БТЕ), что в два раза больше стоимости дизельного топлива, а высокосернистый мазут и уголь стоят еще дешевле. Подобная ситуация встречается и в странах Европы, где газ продается за 60 долларов, а цена на мазут и пропан в три раза меньше.

«Опасаясь того, что предстоящей зимой поставки могут стать очень ограниченными, некоторые правительства недавно объявили, что разрешат сжигать больше мазута и угля на электростанциях. Если возможность сжигания других видов топлива, кроме природного газа, уже установлена, то мы подозреваем, что она уже используется», — отметил директор по переработке в отраслевом консультанте FGE Стив Сойер.

При этом масштабы такого перехода ограничены, поскольку числа электростанций, которые работают на мазуте, недостаточно, отмечает ФАН. Кроме этого, существуют трудности, с которыми связано возобновление работ угольных и нефтяных электростанций.