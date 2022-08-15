Ozon в шутку предложил выбрать название между «Газиком-магазиком» и «Кислородиком»

Маркетплейс Ozon не планирует русифицировать свой бренд по примеру Wildberries, который 15 августа поменял название на сайте на «Ягодки». Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. В то же время Ozon устроил опрос, как бы назывался маркетплейс на русском.

«Вопрос дня: сменит ли Ozon название? Честно – не планируем, но забавы ради пофантазируем, как может звучать народное название — если бы наш «маркетплейс» превратился в «сайтик с товарами», — говорится в сообщении компании.

Среди вариантов ответов, которые предложил Ozon – «Кислородик», «Газик-магазик», «Озончик», «Ручки-загребучки».

В понедельник маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Компания сменила название в шапке сайта. Оформление ресурса также изменилось: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Адрес сайта остался прежним. В компании от комментариев отказались.

При этом Wildberries не подавал заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки», сообщили «Газете.Ru» в Роспатенте.

В июле на форуме «Неделя российского бизнеса» Денис Мантуров, занимавший тогда пост главы Минпромторга, заявил о засилье иностранных наименований в торговле. Он привел пример с Wildberries. Министр указывал, что маркетплейс выбрал зарубежное название, а не русское «Дикие ягоды». Тогда основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала подумать над ребрендингом.