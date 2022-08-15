Цены на комнаты в «коммуналках» в России выросли на 10% с начала года

Комнаты в коммунальных квартирах с начала 2022 года выросли на 10%, до 1,07 млн руб. Об этом сообщается в исследовании на сайте «Мир квартир».

Комнаты в коммунальных квартирах выросли в 61 из 70 крупнейших российских городов. Снижение же цены наблюдалось лишь в девяти из них. При этом больше всего цены на комнату в «коммуналке» поднялись в Ставрополе. В этом городе рост составил 35%, до 882,1 тыс. руб. Второе место у Барнаула с приростом в 32,2%, до 1,01 млн руб. Замыкает тройку Казань, где рост цен на комнаты составил 32,1%, до 2,02 млн руб.

Москва же с начала 2022 года показала рост цен на комнаты в 21,7%, до 4,99 млн руб. В Санкт-Петербурге цены поднялись на 13,2%, до 3,04 млн руб.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, комнаты себе покупают люди, которые не могут приобрести полноценную квартиру. В частности, это одинокие люди или молодые семьи, желающие в будущем приобрести более комфортное жилье. Кроме того, комнаты продолжают оставаться самым доступным вариантом жилья.

21 июля директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что средняя цена на жилье на вторичном рынке до весеннего периода 2023 года может упасть на 10-15%.