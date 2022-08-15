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Алиханов назвал ожидаемым решение литовского банка «Шяуляй» об остановке операций с рублем

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Решение литовского коммерческого банка «Шяуляй об остановке рублевых операций с Россией за транзит в Калининградскую область является ожидаемым, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» губернатор Антон Алиханов.

Ранее в понедельник представитель ассоциации литовских банков Валерия Кигуолене сообщила, что с 15 августа банк «Шяуляй», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратит принимать платежи от России в рублях за перевозку товаров. С 1 сентября аналогичная мера коснется операций в иностранных валютах.

«Поведение Литвы была для нас ожидаемым, предсказуемым. До начала осени мы будем вести расчеты в других валютах с Литвой за транзит. Местные власти принимают оплату за провоз товаров в иностранных валютах, будем пока пользоваться этим вариантом», — сообщил Алиханов.

На вопрос «Газеты.Ru» о том, какие меры намерены принять власти Калининградской области после полной остановки расчетов с Литвой, глава региона отвечать не стал.

«Давайте оставим это без комментариев», — заключил Алиханов.

18 июня Литва прекратила транзит в Калининград и из Калининграда товаров, попавших под европейские санкции. 22 июля литовская госкомпания LTG Cargo возобновила этот транзит после требования Евросоюза снять торговые ограничения с российского эксклава.

Однако позже «Шяуляй банк», через который проходила оплата по калининградскому транзиту, заявил о приостановке банковских операций с Россией и Белоруссией с осени 2022 года. В МИД РФ заявили, что это «удар по транзиту с другого направления».

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