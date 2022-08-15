Импорт СПГ в Европу упал до минимальных показателей за полгода

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в августе снизились на 10% по сравнению с показателями июля, что стало минимумом с февраля 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Gas Infrastructure Europe, СПГ-терминалы Европы в августе снизили свою производительность до 62%, в то время как в июле этот показатель был на уровне 69%. Основной причиной этому послужила временная остановка работы терминала Adriatic LNG в Италии на техобслуживание.

Как уточняет «Интерфакс», за полгода использование мощностей приемных терминалов Евросоюза снизилось до 58%.

12 августа эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов заявил, что предстоящая зима для Европы будет непростой из-за ситуации с поставками газа. По его словам, увеличение импорта сжиженного природного газа (СПГ) не смогло полностью компенсировать уменьшение поставок из России.

До этого в блоге трех экономистов Европейского механизма стабильности (ESM) сообщалось, что, если в еврозону не будет поставок газа из России, ее запасы истощатся к концу текущего года и в регионе придется нормировать газоснабжение компаний зимой.