Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В МЧС Армении оценили вероятность теракта на рынке «Сурмалу»... 11:45
В Совфеде ответили на угрозы Киева и Лондона уничтожить Крымский мост 11:44
Капитан «Вашингтона» Овечкин назвал единственное место на земле, где его... 11:44
Киев запросил у Запада помощь в размере $16 млрд до конца года 11:40
Тимур Родригез с женой и детьми поднялся на вулкан Этна 11:33
Бизнесмен Дерипаска подал к Тинькову и Meta* иск о защите чести и репутации 11:32
Генри Кавилл вернулся к съемкам «Ведьмака» после коронавируса 11:32
Кудрявцева послала матом СМИ, которые «сочиняют» новости о ее жизни 11:31
Минсельхоз захотел выделить субсидии для откорма бычков молочных пород на убой 11:31
Названа основная причина загадочного отравления жителей пятиэтажки в Москве 11:28
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Группа «Дело» проявила интерес к покупке Сахалинского морского пароходства

close
100%
Rob Griffith/AP

Транспортно-логистическая группа «Дело» Сергея Шишкарева заинтересовалась приобретением Сахалинского морского пароходства (Sakhalin Shipping Company, SASCO). Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

Источники издания отметили, что федеральные власти уже обращались в администрацию Сахалина, чтобы узнать, как они относятся к потенциальной смене собственника SASCO. При этом группа «Дело» рассматривала для покупки и другие компании, которые занимаются контейнерными перевозками на Дальнем Востоке. При этом в самой компании «Дело» решили никак не комментировать «гипотетические, незавершенные или обсуждаемые участниками рынка сделки и рыночные слухи».

По словам источника издания в одной из транспортных компаний, интерес группы к SASCO вполне обоснован, так как у Шишкарева есть средства и поддержка «Росатома». Кроме того, в последнее время сильно вырос спрос на рынке на морские перевозки.

Аналитики посчитали, что 100% компании SASCO обойдутся в сумму до 10 млрд рублей, однако некоторые аналитики указали, что сумма может достигнуть и 20 млрд рублей. Однако приобретение SASCO поможет группе «Дело» создать цельное логистическое плечо.

В середине мая российская судоходная компания «Совкомфлот» продала 23 судна, тем самым снизив свою кредиторскую задолженность до $1,7 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть