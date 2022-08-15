Группа «Дело» проявила интерес к покупке Сахалинского морского пароходства

Транспортно-логистическая группа «Дело» Сергея Шишкарева заинтересовалась приобретением Сахалинского морского пароходства (Sakhalin Shipping Company, SASCO). Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

Источники издания отметили, что федеральные власти уже обращались в администрацию Сахалина, чтобы узнать, как они относятся к потенциальной смене собственника SASCO. При этом группа «Дело» рассматривала для покупки и другие компании, которые занимаются контейнерными перевозками на Дальнем Востоке. При этом в самой компании «Дело» решили никак не комментировать «гипотетические, незавершенные или обсуждаемые участниками рынка сделки и рыночные слухи».

По словам источника издания в одной из транспортных компаний, интерес группы к SASCO вполне обоснован, так как у Шишкарева есть средства и поддержка «Росатома». Кроме того, в последнее время сильно вырос спрос на рынке на морские перевозки.

Аналитики посчитали, что 100% компании SASCO обойдутся в сумму до 10 млрд рублей, однако некоторые аналитики указали, что сумма может достигнуть и 20 млрд рублей. Однако приобретение SASCO поможет группе «Дело» создать цельное логистическое плечо.

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