Аналитик Кочетков спрогнозировал ослабление рубля до 7% из-за выхода нерезидентов на биржу

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, что выход нерезидентов на Московскую биржу может привести к ослаблению рубля на 5–7%. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, доля вложений нерезидентов из дружественных государств не превышает 10% от всего объема облигаций федерального займа во владении нерезидентов. Таким образом потенциальный объем на продажу ОФЗ может составить 140–280 млрд рублей, но не все 2,8 трлн рублей, которые были у нерезидентов на момент конца февраля 2022 года.

Кочетков добавил, что на фоне понижения ставки Центрального банка России ожидается снижение доходностей ОФЗ, но к ним может возникнуть интерес со стороны инвесторов за счет развития торговых отношений, валютных ограничений и инфляций в дружественных странах.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации намерено возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на долговом рынке в третьем квартале 2022 года.