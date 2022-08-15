Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Игрок «Спартака» Умяров сравнил Абаскаля и последних тренеров команды 05:33
Спасенного котенка редчайшего леопарда могут выпустить в природу 05:25
Число жертв взрыва в Ереване снова выросло 05:24
Депутат Терюшков выдвинул условие, при котором российских атлетов должны допустить... 05:13
Эксперт Чао: запрет экспорта песка Пекином на Тайвань не затронет отрасль... 05:10
«Уралвагонзавод» начал серийное производство новейших орудий «Магнолия» и «Флокс» 04:58
Экс-игрок «Реала» ван дер Варт назвал «Барселону» мафией и... 04:58
В РАН спрогнозировали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России 04:48
Игрок «Сочи» Нобоа назвал две команды, способные побороться с «Зенитом»... 04:42
Вильфанд: высокий уровень ультрафиолета прогнозируется в ряде регионов России 04:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Кочетков спрогнозировал ослабление рубля до 7% из-за выхода нерезидентов на биржу

close
100%
Pixabay

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, что выход нерезидентов на Московскую биржу может привести к ослаблению рубля на 5–7%. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, доля вложений нерезидентов из дружественных государств не превышает 10% от всего объема облигаций федерального займа во владении нерезидентов. Таким образом потенциальный объем на продажу ОФЗ может составить 140–280 млрд рублей, но не все 2,8 трлн рублей, которые были у нерезидентов на момент конца февраля 2022 года.

Кочетков добавил, что на фоне понижения ставки Центрального банка России ожидается снижение доходностей ОФЗ, но к ним может возникнуть интерес со стороны инвесторов за счет развития торговых отношений, валютных ограничений и инфляций в дружественных странах.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации намерено возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на долговом рынке в третьем квартале 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть