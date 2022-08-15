«Известия»: российские авиакомпании призвали узаконить каннибализацию самолетов

Российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка в условиях санкций. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимира Тасуна замминистра транспорта Игорю Чалику.

По данным АЭВТ, в настоящее время федеральные авиационные правила (ФАП № 285) ограничивают перестановку компонентов самолетов. Данные правила не предполагают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другое воздушное судно.

«Это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов», — указал Тасун в письме.

Также он отметил, что это релевантно для случаев, когда на двух самолетах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов и можно было бы переставить исправный, чтобы хотя бы один из них полетел.

Узаконить снятие компонентов предлагается через корректировку мартовского постановления правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» и его авиационной части. При снятии детали на нее необходимо оформлять талон годности, должен осуществляться анализ годности и состояния; компонент должен быть повторно оценен и протестирован после установки на другое воздушное судно, следует из предлагаемой поправки. Кроме того, АЭВТ предлагает разрешить переставлять комплектующие между самолетами разных авиакомпаний.

Минтранс, по информации близкого к ведомству источника «Известий» и другого источника издания в Росавиации, уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285. Ожидается, что их могут утвердить в марте 2023 года, указали источники.

В пресс-службе Минтранса подтвердили «Известиям», что министерство разрабатывает проекты нормативных правовых актов, в том числе направленных на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских воздушных судов. Документы опубликуют для общественного обсуждения.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, которые стали недоступны из-за западных санкций.