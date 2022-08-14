Южная Корея сократит бюджет впервые с 2010 года на фоне роста процентных ставок в мире

Южная Корея решила сократить в 2023 году национальный бюджет на фоне роста мировых процентных ставок впервые за 13 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы затягиваем пояса потуже. У прежней администрации было много долгов, но мы не можем себе этого позволить», — отметил министр финансов республики Чу Кён-Хо.

По его словам, особенно много долгов было у администрации предыдущего президента республики Мун Чжэ Ина. Поэтому прогнозируемый бюджет на следующий год находится на уровне 679 трлн вон (около $521 млрд).

Центробанк Южной Кореи в июле впервые в истории решил поднять ключевую ставку на 50 базисных пунктов ради борьбы с инфляцией. В июне 2022 года инфляция была на уровне 6%, что стало максимумом за последние 24 года.

В конце июля посол России в Сеуле Андрей Кулик в ходе дискуссии клуба «Валдай», посвященной межкорейскому урегулированию, заявил, что Южная Корея не намерена принимать участие в различных конфигурациях США, которые нацелены на удержание их гегемонии и сдерживание России, Китая и других стран.