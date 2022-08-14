Бизнесмены из Херсона стали избавляться от украинских денег

Заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что предприниматели региона ищут возможность избавиться от наличной гривны и заменить ее на рубли, передает ТАСС.

«Звонят предприниматели — спрашивают, где можно сдать гривну. У нас ее уже многие и принимать не хотят, потому что она все меньше и меньше стоит», — пояснил он.

Курс гривны к рублю в области продолжает снижение: сначала одна гривна приравнивалась к двум рублям, сейчас курс составляет 1 к 1,5, пояснил представитель администрации Херсона. Он выразил уверенность, что украинская валюта продолжит обесцениваться.

Херсонская область находится под контролем российских войск с середины марта. С конца мая регион стал бивалютной зоной, однако зарплаты бюджетникам и социальные пособия выплачиваются в рублях. Власти области заявляли, что постепенно гривну планируется вывести из оборота.

Власти региона планируют провести референдум по вхождению региона в состав России, пока не определились с его датой. По данным замглавы администрации, к Херсону также присоединят и часть Николаевской области.