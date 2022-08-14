В Чехии заявили о находящейся в Белоруссии нефти, предназначенной для прокачки в страну

Нефть, которая предназначена для прокачки в Чехию по нефтепроводу «Дружба», находилась в Белоруссии. Об этом заявил бывший генеральный директор компании Mero, которая является оператором чешского участка трубопровода, Станислав Бруна, передает Mlada Fronta DNES.

«Уполномоченный работник в Белоруссии не был проинструктирован о том, что украинская сторона готова принять нефть для Чехии и не «повернул кран», — отметил Бруна.

По его словам, в Белоруссии находится перевалочный пункт.

12 августа советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что платеж за транзит нефти через Украину в Чехию поступил в банк. По его словам, все проведенные платежи в дальнейшем будут учтены при взаиморасчетах.

До этого в «Нафтогаз Украины» заявили, что компания «Укртранснафта» возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии.