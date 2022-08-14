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Bloomberg: Европа может столкнуться с дефицитом мазута предстоящей зимой

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Европейские страны могут столкнуться с дефицитом мазута предстоящей зимой из-за рекордно низких запасов за многие годы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Большинство европейских предприятий планируют использовать мазут и дизтопливо, чтобы уменьшить потребление газа грядущей зимой. Однако их запасы находятся на минимальной отметке за многие годы», — отметили в публикации.

По словам обозревателя агентства Жавье Бласа, традиционно запасы мазута в США увеличивались на 20 млн баррелей с апреля по сентябрь. Однако на данный момент они выросли лишь на 2 млн баррелей. Аналогичная ситуация происходит и в Европе. Все это произошло из-за того, что переработчики в этом году зафиксировали свое внимание на производстве бензина и экспорте.

Аналитики подсчитали, что запасы дизтоплива и мазута в европейском регионе предстоящей зимой будут рекордно низкими за последние 11 лет.

В начале августа британская газета Financial Times писала, что аналитики из Британии усомнились в том, что у Соединенного Королевства и Евросоюза получится реализовать планы по отказу от импорта российского дизеля. Газета отмечает, что на данный момент на экспортеров из России приходится около 15% региональных поставок.

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