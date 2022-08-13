Bloomberg: обмеление рек усугубит энергетический кризис в Европе

Обмеление рек еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС и усугубит энергетический кризис в Европе, которая лишилась прежнего объема поставок российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что уровень воды в Рейне в районе города Кауб, где река узкая и мелкая, к понедельнику может упасть до 30 сантиметров, продолжая снижаться в последующие дни. При этом многим баржам становится экономически невыгодно преодолевать этот узкий проход, когда вода находится на уровне 40 сантиметров.

Рейн используется для перевозки большого количества грузов, в том числе дизельного топлива и угля, подчеркивают авторы статьи.

«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине. Поскольку изменение климата высушивает реки Европы, это только усугубляет кризис стоимости жизни», — говорится в материале.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас ранее писал, что энергетический кризис в Европе проверит решимость западных правительств обуздать свою зависимость от российской нефти и газа. Он отмечал, что по итогам июля добыча нефти в РФ практически полностью вернулась к показателям, существовавшим до начала спецоперации на Украине.