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Первый корабль с кукурузой и соевыми бобами с Украины прибыл в Италию

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Depositphotos

Первый корабль с грузом кукурузы и соевых бобов с Украины прибыл в порт итальянского города Равенна на Адриатике. Об этом в своем Twitter сообщает МИД Италии.

Ранее посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе Razoni. Отмечалось, что покупатель в Ливане отказался от груза «в связи с просрочкой условий доставки».

До этого в Министерстве обороны Турции заявили, что первый сухогруз с украинским зерном, который вышел из порта Одессы 1 августа, прибыл в Стамбул.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

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