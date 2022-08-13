Первый корабль с кукурузой и соевыми бобами с Украины прибыл в Италию

Первый корабль с грузом кукурузы и соевых бобов с Украины прибыл в порт итальянского города Равенна на Адриатике. Об этом в своем Twitter сообщает МИД Италии.

Ранее посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе Razoni. Отмечалось, что покупатель в Ливане отказался от груза «в связи с просрочкой условий доставки».

До этого в Министерстве обороны Турции заявили, что первый сухогруз с украинским зерном, который вышел из порта Одессы 1 августа, прибыл в Стамбул.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.