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Белоусов заявил, что Россия прошла пик спада потребления

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пик спада потребления в России пройден. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

«Последние расчеты Минэкономразвития, я внутренне согласен с ними, они показывают, что в части потребления пик спада мы прошли или проходим сейчас», — отметил он.

Белоусов уточнил, что пик падения потребления пришелся, примерно, на второй — третий кварталы, когда снижались реальные доходы населения, и из-за скачка инфляции падал уровень розничного товарооборота.

Вице-премьер спрогнозировал, что уже в этом году в России начнется рост потребления и продолжится в 2023 году. Однако, по его словам, максимальное падение уровня инвестиций только еще предстоит в первом полугодии 2023 года (январь — март). Этот процесс Белоусов связал «с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью, и с ограничениями по производству».

Ранее 13 августа зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не исключает варианта снижения индекса продовольственных цен в России в августе-сентябре текущего года в связи с благоприятной ситуации с урожаем.

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