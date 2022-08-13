Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Власти Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара и Запорожской АЭС 15:17
МИД РФ: Москва оставит за собой право на ответные меры на высылку дипломата... 15:15
Киссинджер допустил, что Крым и часть Донбасса останутся за Россией после... 15:06
Игрок «Ахмата» Садулаев рассказал о влиянии Кадырова на команду 15:03
Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд разводится с женой после 25 лет брака 14:57
Народная артистка РСФСР Хитяева попала в больницу 14:57
Министр Фарманбар: Швеция поставляет электроэнергию в Европу, хотя шведы терпят... 14:56
В МИД Венгрии заявили, что «Газпром» начал поставки газа сверх... 14:55
Производитель одежды Hanesbrands потерял из-за хакеров-вымогателей $100 млн 14:50
Врач Тяжельников предупредил об опасности жары для психики 14:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Финский владелец белорусского бренда «Лидское пиво» решил продать актив в течение года

close
100%
Виктор Драчев/ТАСС

Производитель алкогольных (пиво, сидр) и безалкогольных (соки, вода, лимонады) напитков из Финляндии Olvi, в который входит белорусское ОАО «Лидское пиво», заявил о намерении продать белорусский актив в течение 12 месяцев. Информация об этом содержится в отчете компании за первые шесть месяцев 2022 года, пишет «Интерфакс».

«Ожидается, что продажа «Лидского пива» будет весьма вероятной в течение ближайших 12 месяцев», — сказано в отчете.

Для проведения сделки компании потребуется разрешение Минска и антимонопольного органа. Дело в том, что власти Белоруссии имеют преимущественное право на покупку компаний. «В июне правительство Белоруссии объявило о дополнительных ограничениях на продажу компаний, принадлежащих владельцам из западных стран, которые ввели санкции», — отмечается в документе.

В финской Olvi считают, что вопреки ограничению по результатам переговоров, проведенных с Минском, будет «возможно осуществить отчуждение в соответствии с ранее определенным 12-месячным периодом». Совет директоров Olvi Group принял решение об уходе с белорусского рынка еще в марте.

5 августа президент Владимир Путин подписал указ, который может помешать иностранным компаниям сворачивать бизнес в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть