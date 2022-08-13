Финский владелец белорусского бренда «Лидское пиво» решил продать актив в течение года

Производитель алкогольных (пиво, сидр) и безалкогольных (соки, вода, лимонады) напитков из Финляндии Olvi, в который входит белорусское ОАО «Лидское пиво», заявил о намерении продать белорусский актив в течение 12 месяцев. Информация об этом содержится в отчете компании за первые шесть месяцев 2022 года, пишет «Интерфакс».

«Ожидается, что продажа «Лидского пива» будет весьма вероятной в течение ближайших 12 месяцев», — сказано в отчете.

Для проведения сделки компании потребуется разрешение Минска и антимонопольного органа. Дело в том, что власти Белоруссии имеют преимущественное право на покупку компаний. «В июне правительство Белоруссии объявило о дополнительных ограничениях на продажу компаний, принадлежащих владельцам из западных стран, которые ввели санкции», — отмечается в документе.

В финской Olvi считают, что вопреки ограничению по результатам переговоров, проведенных с Минском, будет «возможно осуществить отчуждение в соответствии с ранее определенным 12-месячным периодом». Совет директоров Olvi Group принял решение об уходе с белорусского рынка еще в марте.

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