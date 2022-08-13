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Экономист Брагин анонсировал рост экономики России в четвертом квартале 2022 года

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Pixabay

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин в интервью изданию «Лента.ру» рассказал, когда российская экономика начнет расти.

Экономист считает, что роста следует ожидать после третьего квартала 2022 года. По словам эксперта, было бы странно ожидать положительных данных о производстве валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал текущего года.

«Мы увидим снижение на порядка 3-4%, что соответствует ранее выходившим данным по промышленному производству, розничным продажам, потреблению электроэнергии и прочему», — сказал он.

Брагин отметил, что снижение нельзя отнести к рецессии.

«Структурное снижение ВВП, вызванное резкими изменениями экономических условий, когда часть отраслей и видов деятельности столкнулись с серьезными проблемами, а те направления, которые, наоборот, получили преимущества, еще не набрали силу», — объяснил он.

Экономист считает, что дальнейшее положение российской экономики будет определяться тем, с какой скоростью она будет адаптироваться к новым условиям.

«Удар, который получила российская экономика, не привел к фронтальному снижению активности, не дестабилизировал финансовую систему. Поэтому длительное устойчивое снижение экономики — это не базовый сценарий», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что по предварительной оценке Росстата, снижение ВВП России во втором квартале 2022 года составило 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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