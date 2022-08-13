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Минпромторг РФ планирует заменить второго пилота в самолетах на виртуального

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Global Look Press

Министерство промышленности и торговли России предлагает заменить второго пилота в самолетах на виртуального. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиадиспетчер» со ссылкой на данные тендера, опубликованного на портале Госзакупок.

Сообщается, что начальная цена тендера составляет 2,9 млрд рублей. К 2024 году планируется создать интеллектуального виртуального второго пилота. При этом в министерстве полагают, что переход к одному пилоту станет возможным к 2030-м годам. Это позволит снизить стоимость эксплуатации бортов.

«Подрядчик по заказу Минпромторга должен будет разработать и валидировать десяток технологий в этом направлении и создать демонстратор «виртуального второго пилота» на базе полунатурного макета универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки», — сообщает «Авиадиспетчер».

Ранее Минпромторг предложил начать процесс маркировки электронных сигарет в России с ноября. Эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей к ним проводили в России с февраля 2022 года.

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