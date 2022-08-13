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Рестораторы сообщили о росте цен на рыбу и морепродукты в России до 50%

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В российских ресторанах заметили резкое подорожание рыбы и морепродуктов — местами рост цен составляет от 40% до 50%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителей отрасли.

«Произошло очень сильное подорожание всего, что повлекло за собой высокий рост фудкоста (стоимость еды). В некоторых случаях он составил 40-50%. Так как мы не можем на эту сумму поднимать розничную цену, пришлось искать альтернативные ингредиенты», — сказал соучредитель группы ресторанов в Ростове-на-Дону Гаджи Зулумханов.

По его словам, рестораторы начали заменять импортную рыбу и морепродукты на отечественные из-за роста стоимости на зарубежный товар, но после импортозамещения рестораны стали тратиться на покупку рыбы еще больше.

Зулумханов подчеркнул, что, например, мурманский лосось всегда был, но дороже, чем норвежский. Из-за этого рестораторы выбирали импортный товар. После остановки поставок из-за рубежа было ожидание, что цены будут ниже на магаданскую креветку, краба — все то, что добывается в российских северных морях, но произошло обратное.

Как рассказали в пресс-службе холдинга Pinskiy&Co, в ресторанах «Магадан» за последние полгода произошло сильное изменение в меню из-за сложностей с логистикой и повышением цен на ряд импортных продуктов. Теперь почти все меню состоит из отечественной рыбы и морепродуктов. Например, французские устрицы теперь заменили на сахалинские и крымские.

В апреле глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев сообщал, что в России объемы экспорта российской рыбы уменьшились из-за пандемии и обостренной геополитической ситуации.

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