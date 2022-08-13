Минобороны Турции: сухогруз с пшеницей Fulmar S вышел из украинского порта Черноморск

Сухогруз Fulmar S вышел 13 августа из украинского порта Черноморск и направляется в турецкий порт Искендерун. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter.

Корабль, на борту которого находится 12 тыс. т пшеницы, идет под флагом Барбадоса.

Ранее стало известно, что сухогруз Thoe под флагом Маршалловых Островов, на борту которого находятся семена подсолнуха, вышел из украинского порта Черноморск и движется в сторону Турции.

До этого сообщалось, что совместный координационный центр в Стамбуле одобрил выход 13 августа из украинских портов двух судов с зерном. Сухогруз Thoe вывезет из Черноморска 2,9 тыс. т семян подсолнуха в турецкий порт Текирдаг. Еще один корабль Fulmar S выйдет из Черноморска с 12 тыс. т пшеницы и направится в турецкий порт Искендерун.

9 августа начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял, что два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.