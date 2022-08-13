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WSJ: бюджет Украины ежемесячно недосчитывается около 5 млрд долларов

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Ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, из-за этого в стране возникают сложности с выполнением социальных обязательств и финансированием боевых действий. 60% всего бюджета уходит на траты, связанные с конфликтом. При этом налоговые поступления покрывают только 40% государственных расходов. Ожидается, что ВВП по итогам года упадет на 30%.

В публикации уточняется, что в Киеве планируют компенсировать расходы за счет внешней помощи. Но из обещанного странами ЕС пакета макрофинансовой помощи на 9 млрд долларов страна пока получила только 1 млрд. Другим источником пополнения бюджета могла бы стать эмиссия денег, но ее недостаточно.

Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук говорил, что страна могла бы выполнять все долговые обязательства при ежемесячной внешней помощи в размере 3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Киев с трудом платит зарплату своим военнослужащим, но ради них готов рискнуть стабильностью финансовой системы.

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