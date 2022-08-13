Генпрокуратура РФ вернула в российский бюджет 1763 южных санаториев на миллиарды рублей

Генпрокуратура России через суд вернула в государственный бюджет ряд санаториев на юге страны общей стоимостью в несколько миллиардов рублей, сообщает РИА «Новости».

По данным источника в правоохранительных органах, Гагаринский районный суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Таким образом, из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства было изъято 34 санаторно-курортных учреждения, включающих 1763 объектов недвижимости.

Как уточняется, через специально созданное юридическое лицо — ООО «Курортное управление (холдинг)» — руководство незаконно продавало имущество. Таким образом были проданы 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей.

Владельцами же ряда санаториев становились члены руководства профсоюзов и их родственники.

Руководители организации также получали доходы санаториев в качестве арендной платы. Таким способ из учреждений было выведено 4,3 млрд рублей.

На судебном заседании только два ответчика из 96 смогли представить документы, подтверждающие их доводы о реконструкции и реставрации объектов и сведения о законности источников финансирования. За этими двумя прокуроры просили суд признать право на компенсацию, возмещение или выделение произведенных улучшений в натуре, отметили в ведомстве.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в Хакасии дети-льготники остались без путевок в санатории.