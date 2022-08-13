Эксперт Минфина Дайнеко посоветовала звонить на горячую линию при неисправности банкомата

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что существует возможность, что с банкоматом возникнут неполадки, тогда он может не выдать деньги при их списании или зачислении, а также объяснила, что делать в таком случае. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она отметила, что сбой может произойти из-за технических неполадок или дефектных купюр. В такой ситуации не стоит паниковать – если деньги попали в банкомат, они никуда не денутся.

Дайнеко добавила, что следует забрать чек о проведенной операции, но если это невозможно, то нужно получить справку об операции в мобильном банковском приложении, а также запомнить время совершения операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банка в случае, если на нем отобразилась информация об ошибке.

После этого нужно сообщить о ситуации по телефону горячей линии, не отходя от банкомата или обратиться к сотруднику банка. Дайнеко добавила, что в этот же день клиенту нужно прийти в отделение банка, где была выдана карта, и подать заявление на возврат средств. В случае, если банк не вернул деньги, клиент имеет право обратиться в Центробанк.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на Кубе пока невозможно снимать наличные деньги с карты «Мир», но работа над этим ведется.