Чешская Mero сообщила о возобновлении поставок нефти в Чехию по южной ветке «Дружбы»

Чешская государственная компания Mero заявила, что 5 августа были возобновлены поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Чехию транзитом через Украину. Об этом сообщается на сайте оператора.

«Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» на чешскую территорию были восстановлены в 20:00 по центральноевропейскому времени [21:00 мск]», — говорится в сообщении компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft сообщало, что один из европейских банков проведет платеж за транзит российской нефти через Украину. Отмечается, что банк поменял решение относительно ранее заблокированного платежа между транзитными компаниями за транзит и в итоге принял его.

12 августа советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что платеж за транзит нефти через Украину в Чехию поступил в банк.