Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В ВОЗ дали новые названия двум вариантам оспы обезьян 22:22
Житель Пензы заказал интим-услуги, уснул и потерял 200 тысяч рублей 22:18
Трамп заявил о готовности добровольно отдать документ ФБР 22:17
Месси впервые за 17 лет не был включен в число претендентов на «Золотой... 22:12
Telegram дал возможность блокировать голосовые сообщения пользователям Premium-подписки 22:08
МО РФ: украинские силы оборудовали опорные пункты в жилых домах Николаева и Харькова 22:03
В Пентагоне заявили, что Киев без указаний США определяет, какие цели атаковать 21:56
МО РФ заявило о планах ВСУ взорвать мосты через Среднюю Терсу... 21:53
В Эстонии задержали журналистов «Известий» 21:50
Новичок «Динамо» Карцев заявил, что на 100% хочет играть в России 21:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Чешская Mero сообщила о возобновлении поставок нефти в Чехию по южной ветке «Дружбы»

close
100%
РИА «Новости»

Чешская государственная компания Mero заявила, что 5 августа были возобновлены поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Чехию транзитом через Украину. Об этом сообщается на сайте оператора.

«Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» на чешскую территорию были восстановлены в 20:00 по центральноевропейскому времени [21:00 мск]», — говорится в сообщении компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft сообщало, что один из европейских банков проведет платеж за транзит российской нефти через Украину. Отмечается, что банк поменял решение относительно ранее заблокированного платежа между транзитными компаниями за транзит и в итоге принял его.

12 августа советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что платеж за транзит нефти через Украину в Чехию поступил в банк.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть