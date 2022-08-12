Российский рынок онлайн-видеосервисов сохранил потенциал для своего роста

Несмотря на замедление роста отечественного рынка онлайн-кинотеатров потенциал для его развития в стране есть, следует из исследования аналитического агентства «ТМТ-Консалтинг». Это обусловлено тем, что онлайн видео-сервисами пользуются сейчас только 20% домохозяйств.

Согласно исследованию агентства, за первое полугодие 2022 года наибольший рост показали те сервисы, что принадлежат телеком-операторам, это показатель вырос на 46% до 7 млрд рублей. Неоператорские сервисы в России показали увеличение выручки за полугодие на 29%, достигнув объема в 25,6 млрд долларов.

Лидером роста среди онлайн-кинотеатров, принадлежащих телеком-операторам, стал входящий в группу МТС KION с динамикой 123%. «Важным преимуществом Kion является производство собственного контента линейки KION Originals», — говорится в отчете.

В свою очередь, динамика принадлежащего Ростелекому Wink составила 47%. Приток выручки у этой платформы произошел благодаря вводу новых видов подписок с другими видеосервисами (Start, Amediateka, more.tv, Кинопоиск) и добавлению доступа к Wink в пакеты с мобильной связью.

Лидером в другом сегменте стал Кинопоиск, входящий в Яндекс: он потеснил с первого места ivi и удвоил собственную выручку первого полугодия по сравнению с прошлогодним периодом.

В целом рост сегмента составил 29%, замедлившись почти вдвое, в первую очередь из-за ухода зарубежных платформ Netflix и Megogo, он достиг 25,6 млрд руб. Также в тройку лидеров вошли ivi (+9%) и okko (+24%). Но если ivi потерял в рекламном сегменте, то okko за счет него нарастил динамику, отметили аналитики.

Аналитики агентства отмечают, что остаться на плаву рынку помогли проблемы с зарубежными новинками в кинотеатрах и федеральных телеканалах, развитие цифровых экосистем и партнерств в рамках отрасли. Среди негативных факторов для рынка аналитики называют приток пользователей на пиратские видеосервисы на фоне ухода западных игроков, ослабление борьбы с пиратами и сокращение некоторыми онлайн-кинотеатрами расходов на продвижение.