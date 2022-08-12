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Совладелец Starbucks подал в Роспатент заявки на регистрацию нового названия сети

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Starbucks

Ресторатор Антон Пинский, выкупивший российский бизнес сети кофеен Starbucks вместе с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати) и холдинговой компанией «Синдика», 9 августа подал в Роспатент три заявки на регистрацию возможных названий сети. Об этом сообщает РБК.

От своего лица Пинский планирует зарегистрировать три товарных знака — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. Источник агентства в компании Юнусова подтвердил, что заявки подавались от новых владельцев сети. Однако какой вариант наименования станет финальным, он уточнить не смог.

Ранее сообщалось, что кофейни проданной российской сети Starbucks откроются под новым именем 16 августа, но сначала будут работать только для журналистов. Они же первыми узнают о новом названии заведения и логотипе.

Тимати и Антон Пинский хотели сделать вывеску, как у сети ресторанов Redbox, которые также принадлежат им. Вместо сирены Starbucks на логотипе будет «лего-мишка» bearbrick.

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