Минфин предложил продлить действие семейной ипотеки под 6% годовых до конца 2023 года

Министерство финансов предлагает продлить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно)», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

В настоящее время право на семейную ипотеку имеют граждане, у которых появились дети в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ перечислит еще 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки.

Также сообщалось, что Сбер увеличил выдачу кредитов по социально-значимым ипотечным программам.