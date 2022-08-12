Чехия захотела получить нефть не позднее 13 августа без оплаты транзита

Чехия захотела получить поставки нефти не позднее 13 августа, при этом оплата транзита до сих пор не была произведена. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

После того, как прокачка по нефтепроводу «Дружба» остановилась 4 августа из-за того, что «Укртранснафта» не получила от «Транснефти» предоплаты за транзит российского сырья по территории Украины, Чехия рассчитывает получить нефть не позднее 13 августа. Но страна, в отличие от Венгрии и Словакии, до сих не оплатила транзит и не вела об этом переговоров с российской и украинской сторонами, отметили источники.

По данным источников издания, Чехия ждет прохождения платежа за транзит от российской монополии, который та снова направила через «Газпромбанк». При этом также неясно, пройдут ли деньги или они опять вернутся, как дважды до этого. Однако, если бюрократические вопросы удастся урегулировать, может быть возвращена «исторически сложившаяся с советских времен схема оплаты за украинский транзит» со стороны «Транснефти». Речь идет о компенсации оплаченных денег за август.

Другие собеседники издания указали, что Чехия не испытывает дефицита сырья, поэтому ситуация с поставкой может затянуться. Кроме того, производство на двух нефтеперерабатывающих заводах страны идет в штатном режиме, а стратегических запасов хватит минимум на три месяца. Кроме того, у Чехии есть база поставщиков как в Европе, так и за ее пределами.

11 августа Чешское телевидение со ссылкой на руководство госкомпании Mero — владельца и оператора чешского участка трубопровода «Дружба» сообщило, что Подача нефти в Чехию по южной ветке нефтепровода начнется 12 августа или 13 августа.