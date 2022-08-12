Минобороны Турции: два сухогруза с сельхозпродукцией покинули порты Украины

Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули украинские порты, один из них следует в Иран. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в Twitter.

«Судно STAR LAURA под флагом Маршалловых островов с 60 тысячами тонн кукурузы также покинуло порт «Южный» и последует в Иран», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что другое судно под флагом Белиза направилось из Черноморска и в Текирдаг. Он везет 3 тысячи 50 тонн пшеницы.

Накануне сообщалось, что одно из судов, которые должны были покинуть украинский порт Черноморск для доставки зерна, не смогло выйти в результате погодных условий.

9 августа стало известно, что два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.