Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH покинул российский бизнес

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH в июле перестал быть владельцем ООО «Чибо СНГ». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Бизнесом теперь владеет ООО «МВК» генерального директора «Чибо СНГ». По словам источника газеты, «Чибо СНГ» может прибегать к кофейным брендам Tchibo и Davidoff до конца этого года, после чего компании придется поставлять кофе под новым брендом.

Tchibo является четвертым производителем кофе в мире и крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в ФРГ, Австрии, Чехии и Венгрии. Помимо продажи кофе, головная компания распространяет непродовольственные товары, предоставляет туристические услуги и др. Оборот Tchibo в 2020 году составил €3,13 млрд.

«Чибо СНГ» выпускала кофе на фабрике «Гранд-НН» в Нижегородской области и привозила в РФ часть продукции с иностранных площадок Tchibo GmbH.

В конце мая стало известно, что американский владелец крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks Corp. объявил о решении уйти с рынка России.