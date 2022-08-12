Аналитик Зварич спрогнозировал завершение периода стабильного курса доллара в 60 рублей

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что в последние недели рубль консолидируется по отношению к другим валютам. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По его словам, доллар стоит 60 — 60,7 руб., и выхода за эти рамки пока нет. Он отметил, что целенаправленное движение в ту или другую сторону может произойти уже в ближайшее время.

Аналитик считает, что сигналом к этому станет пробой верхней или нижней границы. Если будет подъем выше 60,7 руб., то пара доллар/рубль попытается закрепиться в районе 62-64 руб. При этом если доллар опустится ниже 60 руб., то следующей целью, по словам Зварича, будут июньские максимумы в районе 55 руб.

Специалист также отметил, что при последнем сценарии доллар может резко перейти к восстановлению на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта и установления баланса.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявлял, что рубль продолжает поддерживать положительное сальдо торгового баланса и внушительный доход, который компании получают от экспорта. Однако ситуация может измениться из-за серьезной рецессии, которая может уменьшить спрос на энергоносители.

До этого руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков спрогнозировал к осени курс доллара в диапазоне 66–72 руб. Этому, по его словам, будет способствовать разнонаправленная политика ФРС США и Центрального Банка России.