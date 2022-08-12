Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-канцлер Германии Шредер подал в суд на бундестаг 08:40
Комментатор Орлов заявил, что «Зениту» будет непросто в матче с ЦСКА 08:38
Минобороны Турции: два сухогруза с сельхозпродукцией покинули порты Украины 08:36
Академик Гинцбург рассказал о создании вакцины против трех новых видов «омикрона» 08:35
В московской квартире нашли мумифицированное тело мужчины 08:32
Стало известно, кого хотела подписать «Бавария» на замену Левандовскому 08:25
Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH покинул российский бизнес 08:22
Глава сети сервисных центров RSS заявил, что в России возник дефицит запчастей... 08:13
Мишель Бранч и Патрик Карни из The Black Keys расстались после трех лет брака 08:11
Британцы рассказали, на какое время пустили украинских беженцев в свои дома 08:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Зварич спрогнозировал завершение периода стабильного курса доллара в 60 рублей

close
100%
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что в последние недели рубль консолидируется по отношению к другим валютам. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По его словам, доллар стоит 60 — 60,7 руб., и выхода за эти рамки пока нет. Он отметил, что целенаправленное движение в ту или другую сторону может произойти уже в ближайшее время.

Аналитик считает, что сигналом к этому станет пробой верхней или нижней границы. Если будет подъем выше 60,7 руб., то пара доллар/рубль попытается закрепиться в районе 62-64 руб. При этом если доллар опустится ниже 60 руб., то следующей целью, по словам Зварича, будут июньские максимумы в районе 55 руб.

Специалист также отметил, что при последнем сценарии доллар может резко перейти к восстановлению на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта и установления баланса.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявлял, что рубль продолжает поддерживать положительное сальдо торгового баланса и внушительный доход, который компании получают от экспорта. Однако ситуация может измениться из-за серьезной рецессии, которая может уменьшить спрос на энергоносители.

До этого руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков спрогнозировал к осени курс доллара в диапазоне 66–72 руб. Этому, по его словам, будет способствовать разнонаправленная политика ФРС США и Центрального Банка России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть