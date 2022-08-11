ЕК: в приеме банками платежей РФ за калининградский транзит нет нарушений санкций

Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что операции коммерческих банков по расчетам за калининградский грузовой железнодорожный транзит через Литву не нарушают режим санкций ЕС против РФ в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовское национальное радио LRT.

По ее словам, санкционные меры Евросоюза ограничивают платежи за экспорт и импорт лицам и юридическим субъектам из санкционного списка. В случае отказа в приеме платежей за калининградский транзит решение был принято конкретным банком на основе представления о рисках кредитной организации, а не требованием санкций ЕС.

Ранее руководитель пресс-службы Калининградской области Дмитрия Лыскова заявил, что правительство региона допускает, что транзит через Литву 1 сентября может остановиться.

Он добавил, что региональные власти ждут от Литвы более официального комментария по вопросу остановки ж/д транзита в регион с 1 сентября, чем публикации в СМИ.

До этого временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявлял, что литовский Šiaulių bankas прекратит все операции с Россией с 1 сентября.