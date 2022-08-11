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ЕК: в приеме банками платежей РФ за калининградский транзит нет нарушений санкций

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Vitaly Nevar/Reuters

Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что операции коммерческих банков по расчетам за калининградский грузовой железнодорожный транзит через Литву не нарушают режим санкций ЕС против РФ в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовское национальное радио LRT.

По ее словам, санкционные меры Евросоюза ограничивают платежи за экспорт и импорт лицам и юридическим субъектам из санкционного списка. В случае отказа в приеме платежей за калининградский транзит решение был принято конкретным банком на основе представления о рисках кредитной организации, а не требованием санкций ЕС.

Ранее руководитель пресс-службы Калининградской области Дмитрия Лыскова заявил, что правительство региона допускает, что транзит через Литву 1 сентября может остановиться.

Он добавил, что региональные власти ждут от Литвы более официального комментария по вопросу остановки ж/д транзита в регион с 1 сентября, чем публикации в СМИ.

До этого временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявлял, что литовский Šiaulių bankas прекратит все операции с Россией с 1 сентября.

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