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В Россию запретили ввозить семена из ряда питомников Европы и Канады из-за болезней

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Depositphotos

Россельхознадзор распорядился запретить с 15 августа завозить в Россию семенной материал из французского, немецкого, нидерландского и канадского питомников из-за выявленных в семенах болезней. Сообщение об этом пресс-служба ведомства опубликовала на своем сайте.

«Россельхознадзором с 15 августа 2022 года запрещается ввоз в Россию семян томата, перца, моркови и цветочных культур из германского места отгрузки Satimex Quedlinburg GmbH в связи с выявлением вироида веретеновидности клубней картофеля, зебры чип и горчака ползучего», — говорится в сообщении.

Запрет также действует на семена кукурузы из французского места отгрузки Limagrain Europe. Там на листьях этого травянистого растения выявили пятнистость. Нельзя будет завозить семена томата из нидерландского места отгрузки Axia Vegetable Seeds. Дело в том, что там нашли вирус мозаики пепино. Ограничение коснется и семян сои из канадского места отгрузки Semences Prograin Inc. Там обнаружили пурпурный церкоспороз.

Ранее на этой неделе советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что с 15 августа в Россию запрещено ввозить ряд растительной продукции из Молдавии.

В начале года Россельхознадзор приостанавливал импорт живых животных и мяса из Казахстана из-за распространения вируса ящура.

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