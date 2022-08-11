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Сухогруз Razoni с украинским зерном оставит часть груза в Турции и направится в Египет

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Mehmet Emin Caliska/Reuters

Сухогруз Razoni, которые следует из Одессы с украинским зерном, отгрузит часть груза в Турции, а затем отправится в Египет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как рассказал агентству директор базирующейся в Мерсине судоходной компании Toros Кадир Сойер, 1,5 тыс. тонн зерна будут выгружены в Мерсине, а остальное отправится в Египет.

По его словам, Toros занималась только стыковкой и разгрузкой судна в Турции и не будет задействована в его дальнейшем следовании в Египет.

По данным портала Marine Traffic на 18.31 мск, сухогруз Razoni пришвартован в турецком порту Мерсин.

Ранее посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе Razoni. Отмечалось, что покупатель в Ливане отказался от груза «в связи с просрочкой условий доставки».

До этого минобороны Турции подтвердило информацию о том, что утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном — это Navistar, Rojen и Polarnet.

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