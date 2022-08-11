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Исследователи сообщили, что экономическая уверенность россиян снизилась до нуля

В «Ромир» сообщили, что индекс экономической уверенности в России снизился до нуля

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Индекс, который показывает оценку россиян относительно экономической ситуации в стране и ее развития, за первую неделю августа сократился на 7 п. п., до нулевого значения. Информацию об этом пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир» опубликовала на своем сайте.

Отрицательная динамика видна и среди тех, кто смотрит телевизор, и среди тех, кто предпочитает узнавать информацию с помощью видеохостинга YouTube. Исследование проводили в городах с численностью более 10 тыс. человек.

Как отмечается, половина опрошенных россиян оценивает срок стабилизации ситуации в стране в течение года и более.

Впервые индекс рассчитали в марте, затем его обновляли ежедневно. Сначала показатель был отрицательным, но стабильно рос и в июле впервые показал положительный результат — 11%.

Ранее 11 августа сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму официально поступил законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. руб. с 1 января 2023 года. Авторы указали, что это необходимо для обеспечения приемлемого уровня жизни граждан России в условиях снижения доходов, инфляции и введения антироссийских санкций.

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