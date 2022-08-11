Британцам предрекли самое сильное падение реальной зарплаты за 100 лет

В Британском конгрессе тред-юнионов (TUC — Trades Union Congress) спрогнозировали, что в четвертом квартале 2022 года реальная зарплата в стране упадет на 7,75%, пишет ТАСС.

Это снижение станет самым сильным с 1920-х годов, подчеркнули в Trades Union Congress.

«Масштаб снижения заработной платы является практически беспрецедентным, по данным за квартал, это самое сильное падение ровно за столетие», — сказали в организации.

В TUC пришли к таким выводам, проанализировав данные Банка Англии, согласно которым в октябре — декабре инфляция в Соединенном Королевстве вырастет до 13% при росте зарплат на 5,25%.

На прошлой неделе в британском Национальном институте экономических и социальных исследований (NIESR) спрогнозировали, что в Великобритании в 2023 году наступит «астрономической» величины инфляция. Это, в свою очередь, вынудит Банк Англии повышать процентные ставки. Аналитики также полагают, что растущие цены на газ и продовольствие приведут к инфляции до 11% до конца 2022 года.

4 августа сообщалось, что британский регулятор повысил учетную ставку с 1,25% до 1,75%. Тогда же в Банке Англии спрогнозировали наступление периода рецессии в четвертом квартале 2022 года.