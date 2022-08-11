Компания Siemens впервые за 12 лет понесла квартальный убыток

Немецкий конгломерат Siemens впервые за почти 12 лет понес квартальный убыток. Информация об этом содержится в отчетности компании за третий квартал 2022 финансового года, который завершился в конце июня.

Уточняется, что предприятие в апреле — июне потеряло €1,66 млрд из-за списания стоимости доли в Siemens Energy, которая обслуживает оборудование для газопровода «Северный поток — 1». Это первый квартальный убыток Siemens с 2010 года. Во втором квартале 2021 года компания отчитывалась о чистой прибыли в €1,35 млрд.

Аналитики Siemens также снизила прогнозы по прибыли на 2022 год в целом — с €8,7 — €9,1 на акцию до €5,33 — €5,73 на акцию.

Убыток объяснили списанием в размере €2,7 млрд, которое связано с компанией Siemens Energy. В ней Siemens владеет долей в 35%. Проблемы Siemens Energy возникли из-за ее убыточного подразделения Gamesa — одним из крупнейших производителей ветрогенераторов в мире. Еще одна причина убытка Siemens — списания на €400 млн из-за ухода из России.

На этой неделе глава немецкой энергетической компании Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что компания может продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северный поток — 1». До этого сообщалось, что компания планирует покинуть российский рынок к концу 2022 года.