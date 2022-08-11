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«Тинькофф» выкупил заблокированные активы более 450 тыс. клиентов на сумму 550 млн рублей

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Depositphotos

Брокер «Тинькофф Инвестиции» выкупил за 550 млн рублей заблокированные активы клиентов, которые вложили деньги в инвестиционный фонд «Тинькофф вечный портфель USD» и были заморожены в связи с разрывом «моста» НРД-Euroclear. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Число клиентов, которых ранее коснулась заморозка, составило более 450 тыс. человек. Доступ к активам, которые ранее находились в контуре Национального расчетного депозитария (НРД), восстановили, заменив их на аналогичные, хранящиеся в европейских депозитариях — Euroclear и Clearstream.

По словам главы «Тинькофф Инвестиций» Дмитрия Панченко, торги фондом «Тинькофф Вечный портфель USD» на Московской бирже возобновятся уже 11 августа. На торгах будут разморожены активы на общую сумму более чем ₽4,5 млрд. Это цена чистых ценных бумаг фонда.

В начале июня сообщалось, что Евросоюз (ЕС) включил национальный расчетный депозитарий Мосбиржи в санкционный список в рамках шестого пакета. В результате этого активы российских инвесторов были массово заблокированы.

Затем НРД назвал чрезвычайной ситуацию из-за попадания в санкционный список Европейского союза.

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