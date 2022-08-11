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На российских заводах Coca-Cola производство сократилось почти на 50%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Производство на заводах Coca-Cola в России сократилось на 46% с апреля по июнь 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба швейцарской Coca-Cola Hellenic Bottling Co. (американской Coca-Cola Co. принадлежит 21% этой компании), которая производит напитки в Европе и Африке.

Coca-Cola Hellenic Bottling Co. в России принадлежит 10 заводов. На сегодняшний день на этих предприятиях выпускают только локальные (возможные на территории нашей сраны) бренды — например, соки «Добрый», Rich, «Я». В компании прогнозируют сокращение объема производства и во втором полугодии.

В марте американская Coca-Cola Co. объявила о приостановке своей деятельности на территории России. Компания перестала поставлять концентрат для своего одноименного напитка.

Накануне,10 августа, Coca-Cola Co. в одностороннем порядке отказалась от части своих прав на управление в российской компании «Мултон» — производителя соков «Добрый». Организация передала 50% своих акций швейцарской Coca-Cola Hellenic Bottling Co. Эта компания стала единственным владельцем производителя соков.

29 июля российское юрлицо Coca-Cola Hellenic Bottling Co. поменяло название с ООО «Кока-Кола Эйбиси Евразия» на ООО «Мултон Партнерс», как следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее 11 августа сообщалось, что Coca-Cola Hellenic Bottling Co. за первые шесть месяцев 2022 года потеряла чуть более $195 млн из-за прекращения продаж напитков Coca-Cola на территории России.

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